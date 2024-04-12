Минторговли призвал бизнесменов не повышать цены в пострадавших от паводков регионах
В Министерстве торговли и интеграции сообщили, что регулярно проводят ревизию торговых объектов на предмет наличия запасов продовольственных товаров. В областях, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, проблем с доставкой продовольствия не наблюдается, передает корреспондент агентства Kazinform.
С начала паводков в 10 регионах реализовано 767 тонн социально-значимых продовольственных товаров. Из них:
- лука — 429 тонн
- картофеля — 587 тонн
- моркови — 332 тонны
- капусты — 246 тонн
- муки — 70 тонн
- вермишели — 9 тонн
- гречневой крупы — 2 тонны
- риса — 61 тонна
- подсолнечного масла — 4 тонны
- куриного мяса — 7 тонн
- сахара — 37 тонн
- соли — 20 тонн
- более 2,2 млн яиц
— В регионах действуют меморандумы, заключенные с торговыми объектами о снабжении продовольственными и непродовольственными товарами в случае ЧС. Кроме того, ежедневно проводится работа с торговыми сетями и субъектами внутренней торговли, где разъясняется необходимость сдерживания цен на социально-значимые продовольственные товары и обеспечения слабодоступных торговых объектов товарами, что является проявлением социальной ответственности бизнеса, — заявила официальный представитель Министерства торговли и интеграции Алия Абдрахманова на брифинге в СЦК.
Она добавила, что за манипуляцию ценами на социально значимые товары в период паводков по 10 регионам страны вынесено 46 административных постановлений, из которых 6 — штрафы и 40 — предупреждения.
К примеру, в Актюбинской области два объекта торговли привлечены к административной ответственности за превышение торговой надбавки на подсолнечное масло, яйца, гречку и морковь.
В Атырауской области два объекта привлечены к административной ответственности за превышение торговой надбавки на гречку, картофель, капусту и сахар.