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    19:46, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Минторговли призвал бизнесменов не повышать цены в пострадавших от паводков регионах

    Продукты из стабфонда будут поставлять в подтапливаемые села СКО
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    В Министерстве торговли и интеграции сообщили, что регулярно проводят ревизию торговых объектов на предмет наличия запасов продовольственных товаров. В областях, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, проблем с доставкой продовольствия не наблюдается, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    С начала паводков в 10 регионах реализовано 767 тонн социально-значимых продовольственных товаров. Из них:

    • лука — 429 тонн
    • картофеля — 587 тонн
    • моркови — 332 тонны
    • капусты — 246 тонн
    • муки — 70 тонн
    • вермишели — 9 тонн
    • гречневой крупы — 2 тонны
    • риса — 61 тонна
    • подсолнечного масла — 4 тонны
    • куриного мяса — 7 тонн
    • сахара — 37 тонн
    • соли — 20 тонн
    • более 2,2 млн яиц

    — В регионах действуют меморандумы, заключенные с торговыми объектами о снабжении продовольственными и непродовольственными товарами в случае ЧС. Кроме того, ежедневно проводится работа с торговыми сетями и субъектами внутренней торговли, где разъясняется необходимость сдерживания цен на социально-значимые продовольственные товары и обеспечения слабодоступных торговых объектов товарами, что является проявлением социальной ответственности бизнеса, — заявила официальный представитель Министерства торговли и интеграции Алия Абдрахманова на брифинге в СЦК.

    Она добавила, что за манипуляцию ценами на социально значимые товары в период паводков по 10 регионам страны вынесено 46 административных постановлений, из которых 6 — штрафы и 40 — предупреждения.

    К примеру, в Актюбинской области два объекта торговли привлечены к административной ответственности за превышение торговой надбавки на подсолнечное масло, яйца, гречку и морковь. 

    В Атырауской области два объекта привлечены к административной ответственности за превышение торговой надбавки на гречку, картофель, капусту и сахар.

    Теги:
    Малый и средний бизнес Бизнес Регионы Казахстана Цены и тарифы Минторговли и интеграции Продукты
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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