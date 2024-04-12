Минторговли призвал бизнесменов не повышать цены в пострадавших от паводков регионах

В Министерстве торговли и интеграции сообщили, что регулярно проводят ревизию торговых объектов на предмет наличия запасов продовольственных товаров. В областях, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, проблем с доставкой продовольствия не наблюдается, передает корреспондент агентства Kazinform.

С начала паводков в 10 регионах реализовано 767 тонн социально-значимых продовольственных товаров. Из них:

лука — 429 тонн

картофеля — 587 тонн

моркови — 332 тонны

капусты — 246 тонн

муки — 70 тонн

вермишели — 9 тонн

гречневой крупы — 2 тонны

риса — 61 тонна

подсолнечного масла — 4 тонны

куриного мяса — 7 тонн

сахара — 37 тонн

соли — 20 тонн

более 2,2 млн яиц

— В регионах действуют меморандумы, заключенные с торговыми объектами о снабжении продовольственными и непродовольственными товарами в случае ЧС. Кроме того, ежедневно проводится работа с торговыми сетями и субъектами внутренней торговли, где разъясняется необходимость сдерживания цен на социально-значимые продовольственные товары и обеспечения слабодоступных торговых объектов товарами, что является проявлением социальной ответственности бизнеса, — заявила официальный представитель Министерства торговли и интеграции Алия Абдрахманова на брифинге в СЦК.

Она добавила, что за манипуляцию ценами на социально значимые товары в период паводков по 10 регионам страны вынесено 46 административных постановлений, из которых 6 — штрафы и 40 — предупреждения.

К примеру, в Актюбинской области два объекта торговли привлечены к административной ответственности за превышение торговой надбавки на подсолнечное масло, яйца, гречку и морковь.

В Атырауской области два объекта привлечены к административной ответственности за превышение торговой надбавки на гречку, картофель, капусту и сахар.