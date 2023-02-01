Минторговли Казахстана переформатирует сотрудничество в Российской Федерации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Минторговли РК переформатирует торговое сотрудничество в Российской Федерации. Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Как отметили в пресс-службе министерства, в рамках процесса оптимизации работы государственных органов, с учетом высокого уровня взаимодействия с Российской Федерацией, было принято решение об упразднении торгового представительства Казахстана в России. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Это связано с тем, что для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах.

Данное решение не потребует денонсации межправительственного Соглашения о взаимном учреждении торговых представительств от 22 октября 1992 года и не повлияет на функционирование торгового представительства РФ в РК и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом.

Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Это обусловлено рядом объективных факторов: географическое расположение, общее экономическое пространство ЕАЭС, развитая договорно-правовая база, наличие эффективных площадок для продвижения двустороннего взаимодействия (Межправительственная комиссия, Форум межрегионального сотрудничества, Подкомиссии по основным направлениям торгово-экономического сотрудничества). На сегодня в Казахстане действует около 8000 компаний с российским участием и 3348 совместных предприятий. На территории ВДНХ в Москве функционирует торгово-выставочный центр международного значения «Казахстан» (единственный участник АО НК «QazExpoCongress»), в задачи которого входит продвижение культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества», - отметили в министерстве.

В Российской Федерации, с учетом функционала по продвижению экономической дипломатии, помимо посольства РК в РФ, эффективно работают генеральные консульства в гг. Санкт-Петербург, Омск, Казань и Астрахань. Параллельно прорабатывается вопрос открытия генерального консульства Казахстана в г. Екатеринбурге.

Дальнейшая работа по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана в РФ будет также продолжена через партнерскую сеть АО ЦРТП « QazTrade », которая выстроена во всех крупных городах и регионах России.