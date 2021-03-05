Минторговли: Должна быть рыночная система реагирования на ценовые ожидания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство торговли и интеграции (МТИ) РК выступает в качестве уполномоченного органа, который осуществляет межотраслевую координацию в вопросах ценообразования на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

На сегодня перечень СЗПТ состоит из 19 наименований продуктов: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль.

Повсеместный значительный рост цен на продукты питания (подсолнечное масло, яйца и сахар), который охватил все страны мира без исключения, в основном вызван объективными причинами (снижение урожая в некоторых странах мира, нарушение поставок из-за карантинных ограничений).

Необходимость удержания инфляции и поддержание социальной стабильности вынуждает государства прибегать к различным, в том числе и непопулярным мерам.

При этом если пороговые значения розничных цен на СЗПТ определяет Минторговли на основании расчетов и предложений местных исполнительных органов, то акиматы их утверждают вместе с размером предельно допустимых значений и контролируют их соблюдение.

Отметим, пороговое значение розничных цен на СЗПТ – допустимый уровень розничных цен, устанавливаемый в целях недопущения необоснованного роста цен, удержания инфляции в допустимых пределах и обеспечения макроэкономической стабильности в стране, до которого субъект внутренней торговли вправе определить розничные цены на социально значимые продовольственные товары.

Предельно допустимые розничные цены на СЗПТ – уровень розничных цен, устанавливаемый местными исполнительными органами в случае превышения пороговых значений розничных цен на СЗПТ. То есть предельные цены – это те значения, которые нельзя превышать субъектам торговли. В противном случае это является нарушением и влечет наказание в виде штрафа 100 МРП, повторно – 200 МРП.

Размер предельной торговой надбавки на СЗПТ установлен на уровне не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика.

За соблюдением данного правила розничной торговли призваны следить местные исполнительные органы.

Общественность также имеет возможность информировать об уровне цен в рознице. В 2020 году частными инвесторами был запущен кэшбэк-сервис Dosmart.kz, который получает данные о ценах из чеков, отправляемых пользователями сервиса взамен кэшбэка (за каждый чек кэшбэк-сервис готов платить вознаграждение до 1% от суммы покупки).

Данные Dosmart.kz отражаются на разработанном МТИ сервисе Derekhub.kz, куда также агрегируется информация о розничных ценах из других источников.

Информация в режиме онлайн дает возможность оперативно реагировать на рост цен на СЗПТ.

В рамках анализа производства/потребления продовольственных товаров и изменений цен МТИ рассматривает эффективность формирования запасов стабфондов, а также рыночных инструментов (форвардный закуп и «оборотная схема») и их использования местными исполнительными органами.

Форвардный закуп и льготное финансирование торговых сетей посредством «оборотной схемы» дают возможность обеспечить заключение контрактов между производителем и торговыми сетями на ранней стадии производства (в период посевной). Такими контрактами фиксируются взаимные обязательства сторон: производитель обязуется поставить энное количество продукции по такой-то цене, а покупатель – забрать ее в такой-то срок. При этом торговая сеть получает гарантированную поставку продукции в требуемый период, а производитель – оборотные средства на производство и гарантированный сбыт продукции.

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов: «В этом процессе включается агроконсалтинг со стороны сетей по сортам, качеству, калибру и другим параметрам, исходя из спроса потребителей».

Успешному развитию форвардных закупок и повышению эффективности использования средств в рамках «оборотной схемы» будет способствовать создаваемая Национальная товаропроводящая система.

В ее рамках будут построены специальные агрологистические центры: современные места хранения сельхозпродукции. Это позволит значительно сократить потери при хранении, которые есть сейчас (так, потери картофеля при текущих методах хранения достигают 30%), а также обеспечить агроконсалтинг.

Помимо этого, НТС будет соединена информационно с розничной торговлей и системой «социального кошелька». «Мы постараемся «окрасить» весь товарно-денежный оборот, в первую очередь, социально значимых продуктов, в котором средства потребителей будут доходить до фермеров, а товары последних без необоснованных наценок поступать на полки торговых объектов», - сообщил Бахыт Султанов.