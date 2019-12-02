Минторговли: 205 компаний-экспортеров подали заявки на компенсацию транспортных затрат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заявки на компенсацию подали 205 компаний-экспортеров на общую сумму 3 млрд.тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

28 октября в силу вступил второй пакет правил поддержки экспортеров. Согласно приказу министра торговли и интеграции РК, теперь компенсации подлежат до 50% транспортных затрат казахстанских компаний, поставляющих обработанные товары на экспорт. Данная мера наиболее эффективная и востребованная экспортерами.

К возмещению принимаются транспортные затраты, связанные с доставкой товаров железнодорожным, воздушным, автомобильным, морским транспортом и по организации перевозок.

Ранее компенсации подлежали только затраты, связанные с доставкой товаров железнодорожным и/или автомобильным транспортом (в пределах РК).

Сегодня Казахстан экспортирует 800 товаров в 120 стран мира. Однако отдаленность Казахстана от многих крупных рынков сбыта и отсутствие прямого доступа к основным морским торговым путям приводит к увеличению доли транспортировки в себестоимости товара до 30%. Это сказывается на ценовой конкурентоспособности нашей продукции по сравнению с аналогами из других регионов.

Месяц назад министерством были приняты изменения по совершенствованию механизма возмещения, позволяющие компенсировать половину расходов экспортеров, понесенных при доставке продукции на внешние рынки.

Основное внимание Минторговли РК приковано к МСБ, впервые выходящему на экспортные рынки.

В МТИ приводят в пример Германию, где именно МСБ получают наиболее масштабную поддержку государства при выходе на экспорт. Это помогло развить экспортно-ориентированный малый бизнес. Малые предприятия ФРГ активно представлены более чем на 20 мировых рынках. Более тысячи малых предприятий Германии стали лидерами среди мировых экспортеров. При этом малый и средний обеспечивает почти половину ВВП страны.

В Минторговли отмечают, что, оказывая поддержку бизнесу в рамках встречных обязательств, ведомство будет отслеживать рост экспорта обработанной продукции и суммы налоговых поступления в государственный бюджет.

На сегодня, в Казахстане, 52 экспортера обработанной продукции смогли получить помощь государства и создать базис для дальнейшего наращивания своей экспортной деятельности, а также выхода на новые рынки сбыта. Сумма возмещенных затрат уже превысила 1 млрд. тенге .

В Министерство торговли и интеграции и в компанию оператор QazIndustry подали заявки на данную меру господдержки (компенсация транспортных затрат) 205 компаний-экспортеров на общую сумму порядка 3 млрд.тенге .

В целом бизнесом отмечается, что данный механизм позволит казахстанским экспортерам снизить себестоимость продукции до 10%, а также расширить географию экспорта и номенклатуру товаров.

На сегодня всего 18 самых популярных направлений экспорта обработанной продукции, среди которых Россия, Узбекистан, Афганистан, Таджикистан и Китай. Недавно список пополнился новым рынком экспорта казахстанской обработанной продукции - Бангладеш .

Заявки на компенсацию транспортных затрат компаний-экспортеров принимаются до 13 декабря.

Компенсации подлежат затраты, связанные с доставкой товаров : железнодорожным, автомобильным, морским и воздушным транспортом.

Возмещаются обоснованные и документально подтвержденные затраты в размере 50% от суммы, предъявленной к возмещению.

Подлежат возмещению затраты: которые были понесены после 1 января 2019 года , не ранее 12 месяцев до даты подачи заявки; п о продукции, соответствующей Перечню , установленному Правилами.

С полным текстом Правил, а также с Перечнем отечественных обработанных товаров, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению, можно ознакомиться по ссылке.