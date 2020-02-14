Минторг США предоставил отсрочку для Huawei

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Huawei получит 45-дневную отсрочку от министерства торговли США, которое объявило в четверг о продлении временной генеральной лицензии, что позволит американской стороне сотрудничать с китайской компанией. Ранее Huawei получал отсрочку в 90 дней в мае, августе и ноябре прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNet.

Компания Huawei попала в черный список США в мае прошлого года, когда ее добавили в список организаций, «представляющих угрозу национальной безопасности США».

Кроме того, президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий использование оборудования Huawei на территории США из соображений национальной безопасности, связанных с тем, что Huawei имеет тесные связи с правительством Китая. Huawei неоднократно отрицал это обвинение.

«Продление лицензии на 45 дней необходимо для того, чтобы поставщики телекоммуникационных услуг, особенно в сельской местности страны, имели возможность временно и безопасно продолжать эксплуатировать существующие сети, в то же время определяя альтернативы для Huawei в будущем», - говорится в документе.

Заявление министерства торговли США было опубликовано после того, как в начале этой недели правительство США обвинило Huawei в том, что компания имеет доступ к глобальным мобильным сетям с помощью «черных ходов», предназначенных для правоохранительных органов. В Huawei опровергли данное обвинение.

В четверг министерство юстиции обвинило Huawei и две его дочерние компании в США в рэкете и заговоре с целью кражи коммерческой тайны. В федеральном обвинении утверждалось, что Huawei использовала «мошенничество и обман» для кражи технологий у американских компаний

В Huawei не сразу ответили на запрос о комментариях, но ранее сообщили, что такого рода продления не исправят «несправедливого отношения к ним со стороны правительства США».