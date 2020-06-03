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Минск вошел в топ-3 самых велосипедных городов СНГ

3 Июня 2020 10:46
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Минск вошел в топ-3 самых велосипедных городов СНГ

МИНСК. БЕЛТА - Минск вошел в топ-3 самых велосипедных городов СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Список подготовлен ко Всемирному дню велосипеда, который отмечается 3 июня по решению Генеральной ассамблеи ООН. В первую тройку вошли Москва, Санкт-Петербург и Минск. Далее расположились Казань, Екатеринбург, Калининград, Самара, Воронеж, Нижний Новгород и Сочи.

Рейтинг составлен по результатам исследования длины городских велодорожек и велополос, а также велосипедных маршрутов и числа прокатных велосипедов на велостанциях.


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Ключевые слова: Спорт, Беларусь,
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