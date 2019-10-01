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Минск, Нур-Султан и Ереван - лидеры рейтинга популярных городов СНГ для путешествий россиян осенью
МИНСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - Минск лидирует в рейтинге самых популярных городов СНГ для путешествий и отдыха россиян осенью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.
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На второй строчке рейтинга Нур-Султан (Казахстан), третье место у Еревана (Армения). Далее идет Алматы (Казахстан), замыкает первую пятерку Баку (Азербайджан).
В топ-10 популярных городов для путешествий также вошли Ташкент (Узбекистан), Кишинев (Молдова), Бишкек (Кыргызстан), Душанбе (Таджикистан) и Ашхабад (Туркменистан).
По данным ТурСтат, туристы тратят на осенние путешествия в города и страны СНГ от $40 до $100 в сутки на проживание и питание и приезжают в Минск и Ереван на выходные, а в Астану и Баку - на шопинг.
Список составлен по результатам анализа туристической популярности городов.
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