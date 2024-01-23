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    09:30, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Минсельхоз затягивал согласование проекта инвестору - Генпрокуратура РК

    Генпрокуратура
    Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

    В рамках совместной работы Генеральной прокуратуры и АО «НК «Kazakh Invest» (Task Force) установлена проблема отечественного инвестора, реализующего проект по строительству комбикормового завода и птицефабрики в Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    При реализации инвестиционного проекта Министерство сельского хозяйства в нарушение требований закона (вместо 25 рабочих дней) затянуло сроки согласования до 99 дней.

    По акту прокуратуры за допущенные нарушения директор Департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций Министерства сельского хозяйства привлечен к дисциплинарной ответственности.

    Инвестору выдано положительное отраслевое заключение. Реализация проекта продолжена.

    В целом, прокуроры нацелены на улучшение инвестиционной привлекательности страны, обеспечение защиты прав и законных интересов инвесторов.

    На сегодня прокурорами разрешено 89 проблемных кейсов инвесторов.

    Эта работа продолжается и находится на особом контроле руководства Генеральной прокуратуры.

    Теги:
    Генпрокуратура Инвестиции Минсельхоз Экономика Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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