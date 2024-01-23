Минсельхоз затягивал согласование проекта инвестору - Генпрокуратура РК
В рамках совместной работы Генеральной прокуратуры и АО «НК «Kazakh Invest» (Task Force) установлена проблема отечественного инвестора, реализующего проект по строительству комбикормового завода и птицефабрики в Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
При реализации инвестиционного проекта Министерство сельского хозяйства в нарушение требований закона (вместо 25 рабочих дней) затянуло сроки согласования до 99 дней.
По акту прокуратуры за допущенные нарушения директор Департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций Министерства сельского хозяйства привлечен к дисциплинарной ответственности.
Инвестору выдано положительное отраслевое заключение. Реализация проекта продолжена.
В целом, прокуроры нацелены на улучшение инвестиционной привлекательности страны, обеспечение защиты прав и законных интересов инвесторов.
На сегодня прокурорами разрешено 89 проблемных кейсов инвесторов.
Эта работа продолжается и находится на особом контроле руководства Генеральной прокуратуры.