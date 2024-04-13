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    19:20, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Минсельхоз исследовал затопленные захоронения сибирской язвы

    захоронения сибирской язвы
    Фото: Комитет ветеринарного контроля и надзора

    По данным Министерства сельского хозяйства, в трех регионах, пострадавших от паводков, находится 10 захоронений сибирской язвы. Специальные рабочие группы, состоящие из ветеринарных и медицинских специалистов, изучили насколько эти захоронения опасны для здоровья, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По словам исполняющего обязанности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Самата Тюлегенова, по каждой пробе проведены ПЦР-анализы и бактериологические исследования в Республиканской ветеринарной лаборатории и Национальном референтном центре по ветеринарии.

    — По результатам лабораторных исследований наличие возбудителя сибирской язвы не выявлено. То есть выхода спор сибирской язвы на поверхность земли не было, эпизоотическая ситуация стабильная, — заявил Самат Тюлегенов на брифинге в СЦК.

    Он отметил, что во всех регионах активно ведется плановая вакцинация против сибирской язвы, эмкара, ящура и других особо опасных болезней.

    Теги:
    Эпидситуация Вакцинация Регионы Казахстана Сибирская язва
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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