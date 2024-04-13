Минсельхоз исследовал затопленные захоронения сибирской язвы

По данным Министерства сельского хозяйства, в трех регионах, пострадавших от паводков, находится 10 захоронений сибирской язвы. Специальные рабочие группы, состоящие из ветеринарных и медицинских специалистов, изучили насколько эти захоронения опасны для здоровья, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам исполняющего обязанности председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Самата Тюлегенова, по каждой пробе проведены ПЦР-анализы и бактериологические исследования в Республиканской ветеринарной лаборатории и Национальном референтном центре по ветеринарии.

— По результатам лабораторных исследований наличие возбудителя сибирской язвы не выявлено. То есть выхода спор сибирской язвы на поверхность земли не было, эпизоотическая ситуация стабильная, — заявил Самат Тюлегенов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что во всех регионах активно ведется плановая вакцинация против сибирской язвы, эмкара, ящура и других особо опасных болезней.