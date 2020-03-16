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Минсельхоз ведет постоянный мониторинг по основным видам продтоваров
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства РК ведет постоянный мониторинг по 29 основным видам продовольственных товаров. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Министерством на постоянной основе ведется мониторинг по 29 основным видам продовольственных товаров. Данный перечень условно можно разделить на 3 группы», - сказал Сапархан Омаров.
Было отмечено, что первая группа - продовольственные товары, по которым обеспеченность составляет 100 и более процентов (яйцо куриное, рис, баранина, картофель, мука, макароны и т.д.).
«Предлагаем по ним не акцентировать внимание, в виду достаточного производства отечественными производителями», - подчеркнул Сапархан Омаров.
Вторая группа – виды продукции, обеспечение по которым составляет 90 и более процентов.
«Это в виду сезонности овощная продукция (томаты, огурцы, капуста, морковь, репчатый лук, перец), говядина, свинина, конина, кисломолочная продукция, масло сливочное и подсолнечное. Указанную продукцию производим в достаточном количестве, но также присутствует небольшой импорт», - уточнил Сапархан Омаров.
Глава Минсельхоза добавил, что третья группа - виды продукции, обеспечение по которым составляет менее 80%. Это мясо птицы, колбасные изделия, сыры и творог, рыба, яблоки и сахар.
«По этим товарным позициям импорт составляет 580,7 млн долларов или более 220 млрд тенге ежегодно. Это не экзотические товары. Это товары, которые у нас в стране производятся, и по которым мы можем достичь уровня самообеспеченности к 2024 году. Данные задачи поставлены перед отраслью, а также имеют отражение в Предвыборной платформе партии «Nur Otan», - резюмировал Сапархан Омаров.
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