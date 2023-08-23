Минсельхоз Кыргызстана прокомментировал переговоры с Казахстаном по водному вопросу

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Директор Службы водных ресурсов при Минсельхозе Кыргызстана Алмазбек Сокеев на пресс-конференции сообщил об отсутствии претензий со стороны Казахстана к Кыргызстану по вопросу воды, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель ведомства рассказал о своем телефонном разговоре с казахстанскими коллегами, которые заверили об отсутствии претензий и каких-либо вопросов по воде. Было отмечено, что 17-19 июля по просьбе казахстанской стороны состоялась встреча представителей КР и РК по вопросам вододеления и увеличения водоподачи из Кировского водохранилища до 45 м3/сек. С согласия казахстанских коллег, спуск воды осуществлялся до 4 августа 2023 года в соответствии с подписанным протоколом двух сторон. Ввиду окончания лимита, с 5 августа т. г. подача воды в РК прекращена. Также сообщается, что Кыргызстан рассмотрит вопрос сброса воды Казахстану в случае увеличения приточности в Кировское водохранилище.

По данным ведомства, Кировское водохранилище имеет проектный объем 550 млн м3.

В текущем году пуск воды начался 21 апреля 2023 г. при объеме водохранилища 445,6 млн м3. Вода подавалась согласно графику и протоколу по вододелению, подписанными между КР и РК. Ведомство отмечает, что на сегодняшний день кыргызская сторона выполнила все обязательства перед Казахстаном.

По состоянию на 22 августа 2023 года объем Кировского водохранилища составляет 14,5 млн м3, что на 92,1 млн м3 меньше прошлогоднего показателя. Поступление воды на сегодняшний день 0,7 м3/сек (в прошлом году – 13,7 м3/сек), увеличение приточности не наблюдается.

Касательно подачи воды по реке Чу, чиновник сообщил, что в настоящее время Казахстану отпускают по Георгиевскому магистральному каналу 6,5-7 м3/сек, а в целом 9,5-10 м3/сек, что составляет 20%-ный лимит.

Ситуацию с большим скоплением грузовых транспортных средств на кыргызско-казахстанской границе руководство Службы водных ресурсов, ссылаясь на информацию, полученную в ходе двухсторонних телефонных переговоров с казахстанскими коллегами, не связывает с прекращением подачи воды.

Ситуацию с большим скоплением грузовых транспортных средств на кыргызско-казахстанской границе ранее прокомментировали в ГКНБ РК.