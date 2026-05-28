    Минпросвещения РК проверит свои подразделения на коррупционные риски

    В Министерстве просвещения Казахстана проведут внутренний анализ коррупционных рисков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Соответствующий приказ подписан министром просвещения от 6 мая 2026 года. Документ предусматривает проведение комплексной проверки деятельности ведомства за 2025 год.

    Согласно приказу, анализ коррупционных рисков будет проведен в ряде структурных подразделений. В их числе Комитет по охране прав детей, департамент воспитательной работы и дополнительного образования, а также департамент цифровизации и автоматизации государственных услуг.

    Работы по проверке запланированы на период с мая по июнь 2026 года.

    Для проведения внутреннего анализа создана рабочая группа, в состав которой вошли руководители структурных подразделений, представители юридического блока, а также специалисты по вопросам государственной службы, стратегического планирования, инклюзивного образования и финансового контроля.

    Как отмечается в документе, целью проведения анализа является выявление и минимизация коррупционных рисков в деятельности министерства и его подразделений.

    Приказ вступает в силу со дня его подписания.

    Ранее Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении закон по вопросам противодействия коррупции.

    Адиль Саптаев
