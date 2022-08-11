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Минпросвещения РК: Сообщения о начале учебы 15 августа - фейк
11 Августа 2022 21:53

Минпросвещения РК: Сообщения о начале учебы 15 августа - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджерах распространяется сообщение о том, что в этом году казахстанские школьники сядут за парты уже 15 августа. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Информацию об этом опровергли в Министерстве просвещения РК.

«Данная информация не соответствует действительности. Учебный год традиционно начнется 1 сентября», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Призываем вас не распространять рассылки сомнительного происхождения и доверять только официальной информации.


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