19 Июля 2022 13:39

Минпросвещения РК: лицензирование детсадов – это международный опыт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова в ходе онлайн-брифинга рассказала о международном опыте лицензирования детских садов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Германии лицензируются все детские сады. Только по федеральным территориям эти требования могут отличаться. Например, детские сады проходят лицензирование в США, Канаде, Португалии и России. А в Кыргызстане частные детские сады получают лицензию и ведут свою работу. Аккредитуются дошкольные организации в таких странах, как Сингапур, Малайзия, Корея», - проинформировала Гульмира Каримова.

Глава Комитета также отметила, что нет причин для беспокойства о детских садах. По ее словам, лицензирование будет проводиться поэтапно.

Ранее сообщалось, как планируют проводить лицензирование детских садов в Казахстане.