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Минпросвещения проверит законность приема на работу школьных учителей в 2022 году
5 Июля 2022 13:26

Минпросвещения проверит законность приема на работу школьных учителей в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании дал поручение проверить соблюдение новой процедуры приема на работу педагогов в государственные организации образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После доклада первого вице-министра просвещения РК Шолпан Кариновой о ходе внедрения процедуры, министр поручил проверить законность приема с начала 2022 года на работу в государственные организации образования более трех тысяч педагогов. Процедура была утверждена в ноябре 2021 года и зарегистрирована в Министерстве юстиции РК в декабре 2021 года, о чем сообщал министр А.Аймагамбетов на своей странице в Facebook .

«Каждый руководитель школы, руководитель отдела образования должен: во-первых, знать этот порядок; во-вторых, соблюдать его. После утверждения нового порядка было принято на работу 3 100 человек. Прием этих 3 100 человек поручаю проверить нашему Комитету (Комитету по обеспечению качества в сфере образования и науки - прим. МИА «Казинформ»). Это немного. Были ли проведены конкурсы, насколько правильно и справедливо принимались решения по результатам конкурсов. Это можно проверить очень быстро, дней за 15. После проверки будут приняты меры в случаев выявления отклонений от утвержденной процедуры», – сказал А.Аймагамбетов.

Министр отметил, что во многих случаях директоры школ не объявляют об имеющихся вакансиях для педагогов, скрывают наличие вакансий, показывают их только в ходе тарификации. Но не передают сведения в соответствующие государственные органы, как следует, согласно законодательству. Когда наступает сентябрь, и начинается учебный год, они говорят, что к ним не обращались педагоги для устройства на работу, и раздают имеющиеся часы преподавания уже работающим учителям. К тому же, распределение свободных часов проводится необъективно, иногда они делятся на 4-5 человек. При этом, у части учителей нагрузка получается меньше полной ставки, а другой части намного больше. Это незаконно, и за такие нарушения предусмотрена ответственность, подчеркнул глава ведомства.

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Автор:
Корреспондент
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