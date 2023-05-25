Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Минпросвещения проведет проверку фактов сдачи учебников раньше времени

Автор:  
Анеля Касымова
25 Мая 2023, 11:02
Минпросвещения проведет проверку фактов сдачи учебников раньше времени Фото: thumbs.dreamstime.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал жалобы на сдачу учебников в школах до 31 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О фактах, когда ученики сдали свои учебники и продолжают ходить на занятия, публикуется в социальных сетях. В некоторых из них приводится расписание занятий, в которых предусмотрены день без рюкзака, пижамный день, Color party.

«Сейчас дано задание, проверяем, в некоторых местах выявлены фейки», - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о постах в Facebook в кулуарах заседания Правительства РК.

По его словам, после выявления таких фактов по ним будут приняты меры.

«Посмотрим, насколько это серьезные факты. Есть стандарт. Каждая школа должна выполнять стандарт образования. Есть определенные правила, законодательные, которые руководство школ прекрасно понимает. Сначала нужно выявить, насколько нарушен стандарт», - пояснил Гани Бейсембаев.

Ранее сообщалось, что в этом году учебный год заканчивается 31 мая. Последний звонок для школьников пройдет 1 июня.


Образование   Минпросвещения РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Как отметят 200-летие Кокшетау
Как отметят 200-летие Кокшетау
Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
«Детский кодекс» намерены разработать в Казахстане
«Детский кодекс» намерены разработать в Казахстане
Недостаточное строительство социального жилья отметила депутат Гаухар Танашева
Недостаточное строительство социального жилья отметила депутат Гаухар Танашева
Запасы нефти в Западно-Казахстанской области озвучили в Минэнерго
Запасы нефти в Западно-Казахстанской области озвучили в Минэнерго
Школьные спортивные лиги намерены создать в Казахстане
Школьные спортивные лиги намерены создать в Казахстане