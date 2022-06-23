23 Июня 2022 15:53

Минпросвещения предлагает забрать школы у акиматов в прямое подчинение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр просвещения РК Гани Бейсембаев считает целесообразным напрямую контролировать выплату заработных плат учителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основании Бюджетного кодекса статей 55, 56, выплата заработных плат и отпускных находится в ведении местных исполнительных органов. Несмотря на это, Министерство просвещения ежедневно берет на контроль исполнение обязательств местными исполнительными органами по выплате заработных плат и отпускных. Конечно, было бы здорово, если бы депутаты поддержали вопрос и инициировали бы передачу организаций образования из местных исполнительных органов напрямую Министерству просвещения. Может быть, тогда многие вопросы бы разрешились сами», - сказал он журналистам, комментируя задержку выплат зарплат и отпускных учителям.

Ранее сообщалось, что причина задержек не связана с дефицитом средств, их достаточно. Дело в том, что при передвижении денег произошли технические ошибки. Решить вопрос с выплатами обещают в течение следующей недели.

Вчера на пленарном заседании Мажилиса депутат Юлия Кучинская заявила, что накопившийся дефицит бюджета в мае этого года привел к тому, что часть педагогов не получила либо получила не в полном объеме заработную плату за май.

«Кроме того, задолженность по отпускным и по выплатам на оздоровление составила около 30 млрд тенге. При этом на фоне шквала справедливых обращений педагогов во все возможные инстанции, Министерство хранит молчание, которое в данном случае не является «золотом». Сложившаяся ситуация – это не просто позор, это дискредитация поручений Главы государства, работы Правительства и депутатского корпуса, которую можно сравнить с диверсией», - сказала она.