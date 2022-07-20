20 Июля 2022 16:38

Минпросвещения предлагает сократить летние каникулы казахстанских школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Летние каникулы казахстанских школьников могут быть сокращены. Соответствующий проект документа опубликован на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект документа опубликовал Комитет дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК.

«Проект приказа определяет начало, продолжительность и каникулярный период в 2022 – 2023 учебном году в организациях среднего образования. Увеличение продолжительности учебного года путем добавления дополнительных двух учебных недель создаст возможность сокращения количества уроков в день, снижения интенсивности изучения «сложных» тем, организации образовательного процесса на принципах развивающего обучения», - поясняют в Комитете дошкольного и среднего образования.

В ведомстве также отмечают, что сокращение количества каникулярных дней в летний период снизит риск потери части знаний за предыдущий учебный год, сокращение правонарушений, снижение переутомляемости и заболеваемости обучающихся.