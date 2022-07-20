Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Минпросвещения предлагает сократить летние каникулы казахстанских школьников
20 Июля 2022 16:38

Минпросвещения предлагает сократить летние каникулы казахстанских школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Летние каникулы казахстанских школьников могут быть сокращены. Соответствующий проект документа опубликован на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект документа опубликовал Комитет дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК.

«Проект приказа определяет начало, продолжительность и каникулярный период в 2022 – 2023 учебном году в организациях среднего образования. Увеличение продолжительности учебного года путем добавления дополнительных двух учебных недель создаст возможность сокращения количества уроков в день, снижения интенсивности изучения «сложных» тем, организации образовательного процесса на принципах развивающего обучения», - поясняют в Комитете дошкольного и среднего образования.

В ведомстве также отмечают, что сокращение количества каникулярных дней в летний период снизит риск потери части знаний за предыдущий учебный год, сокращение правонарушений, снижение переутомляемости и заболеваемости обучающихся.


Новости по теме
Количество грантов на бакалавриат и в резидентуру для врачей увеличено в Казахстане
Результаты абитуриента со 139 баллами аннулируют из-за нарушений им правил
Сколько детских садов в Казахстане являются частными
Автор:
Корреспондент

facebook.com

instagram.com
Читайте также
Почти 4 тыс. специалистам повысили оклады с 1 июня – Алтай Кульгинов
Асфальтирование дворов Петропавловска обойдется в 300 млн тенге
Какое наказание можно получить за пранки в Казахстане
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
Известные артисты выступят на летних концертах в «Астана Опера»
Казахстанские телеканалы временно прекратят ретрансляцию 20 июля
Рассылка о льготном жилье для сотрудников вузов – фейк
Награда нашла героя: ключи от трехкомнатной квартиры вручили Есдаулету Даутбекову
Популярное
1 Двух подростков подозревают в сексуальном буллинге в лагере в Бурабае
2 КНБ продлило арест Кариму Масимову до 6 августа 2022 года
3 Более 7 трлн тенге налогов поступило в бюджет за шесть месяцев 2022 года
4 Ярмарки вакансий для молодежи будут проводиться на регулярной основе - Тамара Дуйсенова
5 Гвардеец задержал напавшего на двух алматинок мужчину

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив