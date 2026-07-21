Минпромышленности Казахстана не получало заявлений о разделе ERG

Министерство промышленности и строительства Казахстана не получало заявлений от Eurasian Resources Group (ERG) о возможном разделе и передаче прав недропользования, передает корреспондент агентства Kazinform.

Распространившуюся в СМИ информацию о возможном расколе компании на два бизнеса прокомментировал глава ведомства Ерсайын Нагаспаев на брифинге в Правительстве.

— Будем комментировать только официальную информацию. На сегодняшний день никаких запросов в министерство относительно разделения активов, смены собственников не поступало, — сообщил он.

Нагаспаев напомнил, что согласно закону, при совершении той или иной сделки компания-недропользователь должна отправить официальное обращение в Минпром. Поступивший запрос ведомство отрабатывает и, согласовав позицию с другими госорганами, выносит заключение.

— То, что пишут в прессе — я скажу так, если внутри между собой какие-то разговоры ведут акционеры, то официально никто ни к кому не обращался. Это четкая позиция министерства. Документов не было, — подчеркнул министр.

В июне агентство Bloomberg сообщило, что ERG рассматривает возможность разделения бизнеса на две компании — казахстанскую и международную.

Согласно публикации, казахстанская часть бизнеса может перейти под контроль бизнесмена Шахмурата Муталипа (39,3%) и Правительства Казахстана (40%). Оставшиеся 20% акций, принадлежащие семье Ибрагимовых, планируется выделить в отдельную международную компанию, в которую войдут зарубежные активы ERG в Африканском медном поясе, Бразилии и Демократической Республике Конго.

В мае компания Nature energy solutions Ltd., принадлежащая Шахмурату Муталипу, выкупила 39,3% акций ERG у Патоха Шодиева (18,6%) и наследников Александра Машкевича (20,7%).

Ранее заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал сообщения о возможной частичной национализации Eurasian Resources Group (ERG).