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    Минпромышленности Казахстана не получало заявлений о разделе ERG

    Министерство промышленности и строительства Казахстана не получало заявлений от Eurasian Resources Group (ERG) о возможном разделе и передаче прав недропользования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ерсайын Нагаспаев
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Распространившуюся в СМИ информацию о возможном расколе компании на два бизнеса прокомментировал глава ведомства Ерсайын Нагаспаев на брифинге в Правительстве.

    — Будем комментировать только официальную информацию. На сегодняшний день никаких запросов в министерство относительно разделения активов, смены собственников не поступало, — сообщил он.

    Нагаспаев напомнил, что согласно закону, при совершении той или иной сделки компания-недропользователь должна отправить официальное обращение в Минпром. Поступивший запрос ведомство отрабатывает и, согласовав позицию с другими госорганами, выносит заключение.

    — То, что пишут в прессе — я скажу так, если внутри между собой какие-то разговоры ведут акционеры, то официально никто ни к кому не обращался. Это четкая позиция министерства. Документов не было, — подчеркнул министр.

    В июне агентство Bloomberg сообщило, что ERG рассматривает возможность разделения бизнеса на две компании — казахстанскую и международную. 

    Согласно публикации, казахстанская часть бизнеса может перейти под контроль бизнесмена Шахмурата Муталипа (39,3%) и Правительства Казахстана (40%). Оставшиеся 20% акций, принадлежащие семье Ибрагимовых, планируется выделить в отдельную международную компанию, в которую войдут зарубежные активы ERG в Африканском медном поясе, Бразилии и Демократической Республике Конго.

    В мае компания Nature energy solutions Ltd., принадлежащая Шахмурату Муталипу, выкупила 39,3% акций ERG у Патоха Шодиева (18,6%) и наследников Александра Машкевича (20,7%). 

    Ранее заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин прокомментировал сообщения о возможной частичной национализации Eurasian Resources Group (ERG).

    Недры земли Ерсайын Нагаспаев Бизнес Министерство промышленности и строительства
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор