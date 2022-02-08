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Минобрнауки: Молодым ученым стало проще занимать руководящие должности в НИИ

8 Февраля 2022 15:07
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Минобрнауки: Молодым ученым стало проще занимать руководящие должности в НИИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет науки МОН РК 28 января объявил конкурс на руководителей семи научно-исследовательских институтов. Прием документов продлится до 11 февраля включительно, передает МИА «Казинформ».

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«Стаж руководящей работы в НИИ не менее 5 лет для участия в конкурсах, как было ранее, не требуется. Мы специально поработали, чтобы убрать данный пункт. Теперь достаточно стажа работы по специальности не менее 5 лет, а при наличии степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук или доктора наук - стажа работы не менее 3 лет», - пояснила председатель Комитета науки МОН РК Жанна Курмангалиева в своем Facebook.

Отмечается, что 28 января Комитетом науки объявлен конкурс на руководителей семи НИИ: Института проблем горения, Института зоологии, Института генетики и физиологии, Института молекулярной биологии и биохимии им. Айтхожина, Института биологии и биотехнологии растений, Института математики и математического моделирования, Мангышлакского экспериментального ботанического сада.

Приём документов продлится до 11-го февраля включительно. Все объявления с требованиями к кандидатам и перечень документов на конкурс размещены на сайте КН.

«Нашей науке как кислород нужны идущие в ногу со временем и нынешними вызовами сильные ученые, руководители НИИ, которым под силу сохранить и развивать наши научные школы, превратить институты, говоря образно, в «место Силы» для всех отечественных и «магнит» для зарубежных ученых, занятых в данной области, способные привлечь и взращивать талантливую молодежь, «подружить» науку с реальным сектором и бизнесом, детьми и всем обществом, словом, готовые и могущие жить наукой!» - отметила Жанна Курмангалиева.

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