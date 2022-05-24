24 Мая 2022 09:44

Минобразования внесет дополнения в законодательство по работе школьных столовых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов сообщил о проблемах, выявленных во время посещения школьных столовых и мерах, предлагаемых для их решения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министра.

«Для меня важно часто ездить по регионам и посещать как сельские, так и городские школы. Встречи с учителями, школьниками, родителями показывают, как на практике реализуются решения, принимаемые Министерством», - поделился министр Асхат Аймагамбетов.

У Министерства образования и науки РК в части школ, колледжей и детских садов нет реализационных функций. Их финансирование, организация и реализация работы, назначение и увольнение руководителей – все это законом закреплено за акиматами. Министр считает, что поэтому вдвойне важно держать «руку на пульсе».

«Один из актуальных вопросов, который я отметил для себя, посещая школы в различных регионах, это работа школьных столовых.

В этой части есть несколько проблем, которые взяты на контроль и решаются на уровне нормативных правовых актов», - поделился министр.

Асхат Аймагамбетов подробно остановился на четырех проблемах, требующих решения:

«1. Ранее мы утвердили требование по безналичной системе оплаты в

столовых. В этом есть несколько преимуществ. Это гигиенично и

способствует быстрому продвижению очереди. Также отсутствие

наличности у детей защищает их от возможных рисков. И родителям легче

контролировать расходы. Но зачастую системы для безналичной оплаты

отключают и не используют.

2. Стоимость буфетной продукции. 0,5 литра воды за 300 тенге в школьной столовой или пирожки и булочки по цене, превышающей стоимость в кулинариях и магазинах, вызывают вопросы. Разница в цене одной и той же продукции в одном и том же городе может составлять 50-70%.

3. Некоторые регионы увлеклись передачей столовых через ГЧП

частным предпринимателям. Мы поддерживаем развитие ГЧП. Но порой это делается для того, чтобы избежать проведения конкурсов и напрямую (лет на 10-15) передать столовую предпринимателю.

Во-первых, мы настаиваем на том, чтобы проводился конкурс, а не частная финансовая инициатива (ЧФИ) без конкурса. Во-вторых, важно, чтобы сумма вложения была адекватной, а не символической, к примеру, 5-7 млн тенге. Важно помнить о качестве предоставляемых услуг и понимать, что средства будут расходоваться на закуп холодильников, плит, столов, стульев и др. То есть предприниматель будет вкладывать в свое же дело. В-третьих, мы ратуем за установление разумных сроков работы. Заключение договоров на 15-20 лет при заложенной сумме в 5-7 млн тенге вызывает вопросы.

4. Продажа в школьных столовых продукции, запрещенной приказом Минздрава (к примеру, фастфуд, газированные напитки, чипсы и т.д.). Сотрудники Минобразования выехали в несколько регионов и выявили такие факты в ряде школ. В особенности в Туркестанской области. При наличии подобных фактов необходимо незамедлительно обращаться в органы СЭС».

Асхат Аймагамбетов сообщил, что в Минобразования была создана рабочая группа для решения этих проблем на нормативном уровне. И также уже инициирован ряд дополнений в законодательство, в рамках которых закрепляются специальные нормы.

Это нормы по регулированию цен на буфетную продукцию в столовых, по проведению открытых и прозрачных конкурсов на разумный временной период при ГЧП, по обеспечению безналичной оплаты и должного качества питания.

«Мы понимаем, что нужно считаться и с интересами предпринимателей, но для нас всегда в приоритете дети. А значит – защита их прав и интересов», - резюмировал министр.

Министерство продолжит работу по отмеченным направлениям.