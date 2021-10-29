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    16:28, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Минобразования: В соцсетях появляется противоречивая информация о гибели школьника в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК выражает глубокие соболезнования родителям и близким трагически погибшего учащегося 8 класса НИШ города Алматы. В социальных сетях появляется противоречивая информация о гибели школьника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Представители Комитета по охране прав детей МОН РК находятся на связи с родителями погибшего школьника.

    Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия.

    «В интересах следствия и из уважения к чувствам родителей подробности трагедии не разглашаются. Всем нам необходимо дождаться официальных результатов расследования. По итогам будут приняты необходимые меры. Призываем и родителей, и педагогов, и руководство школ быть более чуткими по отношению к детям. Жизнь и здоровье детей являются главной ценностью нашего общества», - говорится в сообщении.

    Как сообщалось, школьник выпрыгнул из окна многоэтажки в Алматы

    Информация о том, что ученик восьмого класса выпрыгнул из окна 11-го этажа, распространялась в мессенджерах. В департаменте полиции города Алматы прокомментировали происшествие.

    «Данный факт управлением полиции Бостандыкского района зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства». Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе производства. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

    Позже стало известно, что погибшим оказался ученик Назарбаев Интеллектуальной школы.


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