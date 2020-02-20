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Минобразования РК подал в суд на университет Астана

20 Февраля 2020 13:57
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Минобразования РК подал в суд на университет Астана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК подало в суд на университет «Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Университет «Астана» препятствовал проверке МОН РК и не предоставил документы в соответствии с предметом контроля. По факту воспрепятствования должностным лицам при осуществлении государственного контроля был составлен протокол об административных нарушениях по части 1 статьи 462 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». В настоящее время, согласно требованиям КоАП материалы административного дела направлены для рассмотрения в суд», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отмечают, что в 2019 году университет «Астана» по итогам оценки степени риска образовательной деятельности был отнесен к высокой степени риска. В связи с этим, вуз был включен в перечень организаций образования, подлежащих профилактическому контролю в первом полугодии 2020 года.

12 февраля текущего года университет был уведомлен о проведении профилактического контроля. На следующий день соответствующий акт был зарегистрирован в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. После ознакомления с актом 17 февраля университет был обязан обеспечить комиссии беспрепятственный доступ в помещения и представлять необходимые документы либо их копии в соответствии с предметом контроля. Однако университет в нарушение подпунктов 1) и 2) пункта 2 статьи 155 Предпринимательского кодекса РК не предоставил Комиссии соответствующие документы.


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Ключевые слова: Образование, Суды,
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Автор:

Серик Сабеков

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