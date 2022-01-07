Минобразования просит родителей не оставлять детей без присмотра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК просит родителей не оставлять детей без присмотра, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Министерство образования и науки РК просит родителей не оставлять детей без присмотра и не отпускать на улицу. В ведомстве отметили, что такие меры сейчас необходимы для обеспечения безопасности и сохранности жизни казахстанцев.

В случае возникновения экстренных ситуаций, связанных с детьми, в министерстве рекомендуют обращаться по номерам горячей линии Комитета по охране прав детей:

8 7172 74 25 28;

8 776 170 73 83;

8 777 183 65 67;

8 701 378 66 29.

Напомним, ранее управление образования Нур-Султана озвучило правила работы школ и колледжей в столице на период ЧП.

1. В общеобразовательных школах независимо от форм собственности каникулярный период определен до 17 января 2022 года.

2. В организациях технического и профессионального образования каникулярный период определен до 24 января 2022 года.

Производственные (учебные) практики переносятся на летний период.

3. Организации дополнительного, специального образования работают в штатном режиме.

5. Руководителю Государственного учреждения «Управление образования города Нур-Султана» обеспечить разъяснительную работу на период чрезвычайного положения в дошкольных, школьных, дополнительного, специального, технических и профессиональных организациях образования.