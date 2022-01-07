Минобразования просит родителей не оставлять детей без присмотра
Министерство образования и науки РК просит родителей не оставлять детей без присмотра и не отпускать на улицу. В ведомстве отметили, что такие меры сейчас необходимы для обеспечения безопасности и сохранности жизни казахстанцев.
В случае возникновения экстренных ситуаций, связанных с детьми, в министерстве рекомендуют обращаться по номерам горячей линии Комитета по охране прав детей:
8 7172 74 25 28;
8 776 170 73 83;
8 777 183 65 67;
8 701 378 66 29.
Напомним, ранее управление образования Нур-Султана озвучило правила работы школ и колледжей в столице на период ЧП.
1. В общеобразовательных школах независимо от форм собственности каникулярный период определен до 17 января 2022 года.
2. В организациях технического и профессионального образования каникулярный период определен до 24 января 2022 года.
Производственные (учебные) практики переносятся на летний период.
3. Организации дополнительного, специального образования работают в штатном режиме.
5. Руководителю Государственного учреждения «Управление образования города Нур-Султана» обеспечить разъяснительную работу на период чрезвычайного положения в дошкольных, школьных, дополнительного, специального, технических и профессиональных организациях образования.