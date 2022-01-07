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    19:38, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Минобразования просит родителей не оставлять детей без присмотра

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК просит родителей не оставлять детей без присмотра, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

    Министерство образования и науки РК просит родителей не оставлять детей без присмотра и не отпускать на улицу. В ведомстве отметили, что такие меры сейчас необходимы для обеспечения безопасности и сохранности жизни казахстанцев.

    В случае возникновения экстренных ситуаций, связанных с детьми, в министерстве рекомендуют обращаться по номерам горячей линии Комитета по охране прав детей:

    8 7172 74 25 28;

    8 776 170 73 83;

    8 777 183 65 67;

    8 701 378 66 29.

    Напомним, ранее управление образования Нур-Султана озвучило правила работы школ и колледжей в столице на период ЧП.

    1. В общеобразовательных школах независимо от форм собственности каникулярный период определен до 17 января 2022 года.

    2. В организациях технического и профессионального образования каникулярный период определен до 24 января 2022 года.

    Производственные (учебные) практики переносятся на летний период.

    3. Организации дополнительного, специального образования работают в штатном режиме.

    5. Руководителю Государственного учреждения «Управление образования города Нур-Султана» обеспечить разъяснительную работу на период чрезвычайного положения в дошкольных, школьных, дополнительного, специального, технических и профессиональных организациях образования.


    Теги:
    Образование МОН Главная Общество ЧП-2022
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