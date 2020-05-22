Минобразования поручило акимату ВКО рассмотреть перенос Аягозского интерната

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поручил акимату Восточно-Казахстанской области рассмотреть вариант переноса Аягозского детского центра оказания специальных услуг в областной центр. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В свою очередь министр образования и науки Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что вскрытые проблемы наблюдаются не только в Аягозе, но и в целом во всех подобных учреждениях в стране. Последние случаи, по словам министра, говорят о системном характере происшествий.

«От Межведомственной комиссии поручаем акимату Восточно-Казахстанской области рассмотреть вариант переноса учреждения в областной центр. Когда оно находится за 400 км от крупного города - существуют большие риски для здоровья детей. Также следует реанимировать деятельность комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме этого, мы считаем, что необходимо провести комплексную проверку зданий медико-социальных учреждений, детских домов и домов престарелых с участием представителей НПО и гражданского сектора. Также необходимо продолжить развитие института общественного контроля», - сказал министр образования.

По итогам заседания, Асхат Аймагамбетов отметил, что все озвученные предложения будут внесены в протокол для дальнейшего рассмотрения и исполнения.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин предложила перенести Аягозский детский центр оказания специальных услуг в другое здание в Усть-Каменогорске.

Ранее сообщалось, что более десяти детей из этого центра попали в инфекционную больницу с диагнозом «корь». У нескольких выявили еще и кишечную инфекцию, а четверо детей скончались.