28 Мая 2022 20:13

Минобразования поддержало инициативу #УчисьвTикТокКазахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok запустила в Казахстане инициативу #УчисьвTикТокКазахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Присоединиться к инициативе #УчисьвTикТокКазахстан и обрести любовь многомиллионного сообщества платформы может любой автор: нужно записать и опубликовать познавательный видеоролик в творческом формате и выложить его по указанному хэштегу.

«Учитывая популярность ТikTok и рост роли новых информационных технологий и ресурсов в саморазвитии людей, Министерство образования и науки РК решило поддержать проект #УчисьвТикТокКазахстан. Он позволит расширить кругозор пользователей и вдохновить их получать новые знания, навыки. Все желающие также смогут в короткой увлекательной форме поделиться своими новыми идеями по самообучению, самосовершенствованию. Контент, который будет исходить от авторов, должен быть познавательным и полезным», – отметили в Министерстве образования и науки РК.

Одноименный хэштег уже поддержали известные казахстанские авторы и эксперты. Они создают познавательный контент на самые разные темы в формате коротких видеороликов, а также прямых эфиров TikTok Live.

Короткие познавательные ролики в рамках проекта можно будет посмотреть в аккаунтах Министерства образования и науки Республики Казахстан и казахстанских университетов.