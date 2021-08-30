Минобразования: Информация, что в школах будет дежурить ОМОН - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские родители встревожены сообщениями, которые рассылаются в мессенджере WhatsApp. В них говорится, что в школах вместо вахтеров будут дежурить бойцы ОМОН, детей начнут изолировать в ШИЗО, а школьные автобусы будут использовать для эвакуации учеников в неизвестном направлении. Все это ложь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Сообщение опровергли в Министерстве образования и науки РК.

«Вся озвученная в аудиозаписи информация не соответствует действительности. Кабинетов ШИЗО в школах не будет, как и сотрудников ОМОН. Школа — учреждение, предоставляющее детям образование. О преследовании других целей в отношении детей не идет и речи. Автобусы будут использоваться только для транспортировки детей из домов в организации образования и обратно. Отправлять их в какие-либо другие учреждения для иных целей без ведома родителей не будут. Просим родителей верить только официальной информации и не доверять такого рода сообщениям», — сообщили в ведомстве.

В Министерстве также напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной информации.