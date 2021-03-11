Минобразования и науки РК не поддерживает приватизацию музыкальных школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК не поддерживает приватизацию музыкальных школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Эти объекты относятся к системе дополнительного образования, и обеспокоенность педагогов и родителей, чьи дети посещают музыкальные кружки, понятна. Наоборот, необходимо развивать имеющиеся государственные организации дополнительного образования. Кроме того, нужно дополнительно привлекать бизнес для создания и открытия новых дополнительных объектов по принципу ГЧП, тем более, что в этом году приняты поправки в Закон «Об образовании», на основании которых акиматы могут размещать госзаказ и создавать условия для посещения детьми кружков и секций в частных развивающих центрах», - заявили в МОН РК.

Заявление Минобразования и науки РК последовало после появления в ряде СМИ сообщений о приватиции некоторых музыкальных школ в Алматы.



