+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 495 EUR 553.46
RUB 4.95 CNY 78.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Минобороны РК развивает взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества

1 Марта 2022 21:52
Поделиться:
Минобороны РК развивает взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте прошла встреча руководителей структурных подразделений вооруженных сил государств – членов ШОС, отвечающих за международное военное сотрудничество. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Новости по теме
Военнослужащие спецподразделений проходят горную подготовку
Посол Казахстана в Беларуси встретился с казахстанскими студентами Фейк: Казахстан отправляет войска для участия в военных действиях Второй эвакуационный борт с казахстанцами прибыл из Польши в столичный аэропорт

От Казахстана во встрече принял участие заместитель начальника департамента международного сотрудничества Министерства обороны полковник Валерий Вишникин.

В ходе мероприятия была выработана повестка дня, составлены протоколы и совместное коммюнике предстоящего в апреле 2022 года Совещания министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в столице Узбекистана.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #ШОС   #Армия   #Безопасность  
Поделиться:
Новости по теме
Военнослужащие спецподразделений проходят горную подготовку
Посол Казахстана в Беларуси встретился с казахстанскими студентами
Фейк: Казахстан отправляет войска для участия в военных действиях
Второй эвакуационный борт с казахстанцами прибыл из Польши в столичный аэропорт
Популярное
1 Переговоры России и Украины завершились
2 Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
3 Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
4 Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
5 Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
6 Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
Читайте также
Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
В Сенате обсуждают механизмы по борьбе с незаконным оборотом оружия
Переговоры России и Украины завершились
Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив