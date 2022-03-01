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Минобороны РК развивает взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества
1 Марта 2022 21:52
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ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте прошла встреча руководителей структурных подразделений вооруженных сил государств – членов ШОС, отвечающих за международное военное сотрудничество. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
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От Казахстана во встрече принял участие заместитель начальника департамента международного сотрудничества Министерства обороны полковник Валерий Вишникин.
В ходе мероприятия была выработана повестка дня, составлены протоколы и совместное коммюнике предстоящего в апреле 2022 года Совещания министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в столице Узбекистана.
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