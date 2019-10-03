Минобороны РК приняло участие в республиканском экологическом часе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Сегодня в Казахстане прошел первый республиканский экологический час. Акцию поддержало Министерство обороны РК, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы министерства, учащиеся средней школы № 68 в столице совместно с заместителем министра обороны РК генерал-майором Тимуром Дандыбаевым посадили саженцы деревьев. Он рассказал школьникам, насколько важно бережно относиться к природе, поскольку от состояния окружающей среды напрямую зависит наше здоровье, а также будущее страны.





«Военнослужащие не остались в стороне от акции. Тысячи офицеров, сержантов и солдат в своих регионах принимают активное участие в мероприятиях по очистке территории», - сказал генерал-майор Тимур Дандыбаев. Он призвал молодое поколение поддержать и продолжить акцию, любить и оберегать окружающую среду.

В рамках экологического часа со школьниками был проведен урок, где им рассказали о необходимости сознательного и бережного отношения к природе, об энергоэффективности и раздельном сборе мусоре.





Стоит отметить, что акция проводится с целью привлечения подрастающего поколения к вопросам бережного отношения к окружающей среде и сохранения природных ресурсов.