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Минобороны РК предупреждает о переброске военной техники в два региона
12 Августа 2022 21:40

Минобороны РК предупреждает о переброске военной техники в два региона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О переброске военной техники в Мангистаускую и Жамбылскую области предупредили в Министерстве обороны РК, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, в соответствии с планом боевой подготовки в Мангистауской области пройдут лагерные сборы артиллеристов Сухопутных войск Вооруженных сил Казахстана. Для выполнения учебно-боевых задач к месту проведения сборов производится транспортировка военной техники железнодорожным транспортом от станции Актобе до станции Мангистау.

Переброска военной техники также будет осуществляться в понедельник, 15 августа. С мест дислокации воинских частей в Алматы, Шымкенте, Конаеве, Таразе, Талдыкоргане, Сарыозеке и с. Кулан выдвинутся колонны военной техники в район проведения занятий по боевой подготовке на полигон «Матыбулак» в пгт. Гвардейский Жамбылской области.

Маршруты и время передвижения колонн военной техники согласованы с местными исполнительными органами.


Фото : gov.kz

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