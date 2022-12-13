Минобороны РК предлагает ввести уголовную ответственность за дискредитацию армии в особый период

13 Декабря 2022, 19:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны РК дало официальный комментарий о предложениях в законодательство по понятию «Особый период», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Как отметили в пресс-службе Минобороны, ведомство считает необходимым дать пояснения, в связи с рядом публикаций и запросов от СМИ по предложению Министерства обороны Республики Казахстан о введении административной и уголовной ответственности за распространение заведомо ложной, недостоверной и деструктивной информации или сведений, которые дискредитируют Вооруженные силы Республики Казахстан, другие войска и воинские формирования в глазах общественности, подрывают общественную безопасность и обороноспособность Республики Казахстан в ОСОБЫЙ ПЕРИОД.

«В Вооруженных Силах РК под ОСОБЫМ ПЕРИОДОМ понимается кризисный период, который вводится в соответствии с законами Республики Казахстан от 5 марта 2003 года N 391 «О военном положении», от 8 февраля 2003 года N 387 «О чрезвычайном положении» и от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму» на всей территории или определенной части Республики Казахстан. Как показывает мировой опыт, особому периоду предшествует фаза активного информационного воздействия на население (информационная война), в которой распространяется информация, нацеленная на деморализацию гражданского общества и личного состава Вооруженных сил. Предлагаемые изменения в действующее законодательство в ОСОБЫЙ ПЕРИОД нацелены на урегулирование действий СМИ и пользователей социальных сетей в информационном пространстве и в первую очередь на обеспечение общественной безопасности», - проинформировали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что предложения будут иметь силу в особый период, и могут вводиться только высшим руководством страны.

«В мирное время, в соответствии со статьей 20 Конституции Республики Казахстан цензура запрещается, каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом. Вместе с тем, в соответствии ПУНКТОМ 3 ТОЙ ЖЕ СТАТЬИ (Конституции РК), не допускается пропаганда или агитация насильственного изменения государственного конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия. За нарушение режимов чрезвычайного и военного положения, а также режима антитеррористической операции предусмотрена ответственность. Однако ответственность за распространение заведомо ложной, недостоверной и деструктивной информации или сведений, которые дискредитируют Вооруженные Силы РК, другие войска и воинские формирования законодательно не предусмотрена.

В ОСОБЫЙ ПЕРИОД распространение деструктивной информации, а также сведений о дислокации, тактике, формах, методах ведения военной операции, составе подразделений, продвижении личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил, способно нанести значительный ущерб гражданскому населению и безопасности государства. Как показывают события последних лет, именно эти действия активно применяются деструктивными силами в ОСОБЫЙ ПЕРИОД», - объяснили свою инициативу в ведомстве.

Информационная работа Министерства обороны РК, как заявили в ведомстве, нацелена на транспарентность, оперативность и строго придерживается концепции «слышащего государства».