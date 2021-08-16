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Минобороны РК предлагает призывать на воинскую службу офицеров запаса

16 Августа 2021 20:20
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Минобороны РК предлагает призывать на воинскую службу офицеров запаса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании в Министерстве обороны поднят вопрос призыва на воинскую службу офицеров запаса, особенно дефицитных специальностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Как отмечают в оборонном ведомстве, в частности, участие армии в противоэпидемиологических мероприятиях показало востребованность военных врачей, которые готовятся на военных кафедрах по программе офицеров запаса, и многие из которых после получения офицерского звания не стремятся идти служить в армию.

Поручено предусмотреть поправки в законодательство, чтобы выпускники военных кафедр, получившие офицерские воинские звания, в обязательном порядке призывались для прохождения службы.

– Все студенты и руководители ВУЗов должны понимать, что обучение на военной кафедре – это не развлечение и не способ получить военный билет офицера запаса, а прежде всего – готовность служить в Вооруженных Силах в интересах страны! – подчеркнул министр обороны Нурлан Ермекбаев.

Кроме того, в рамках подготовки к осенней призывной кампании рассмотрено состояние казарменно-жилищного фонда воинских частей. Доложено о недостаточном темпе ремонта подрядными организациями отдельных зданий, которые могут быть не сданы в установленные сроки.

Отмечено, что данные сбои происходят не в первый раз, поскольку конкурсы на оказание услуг по строительству иногда за счет низкой цены выигрывают «случайные» организации, не имеющие опыта работы на военных объектах. В целом, действующая ныне система аутсорсинга в сфере строительства и капитального ремонта зданий в Вооруженных Силах выявляет много недостатков, негативно влияющих на сроки, качество работ и, соответственно, на состояние обороноспособности.

Даны указания внести системные предложения по недопущению подобных случаев впредь, а также обеспечить своевременный ввод в строй казарменно-жилищного фонда.

– Причинами несвоевременной сдачи объектов являются как недобросовестные подрядчики, так и должностные лица, не принимающие системных мер по организации строительства военных объектов, – сказал руководитель оборонного ведомства.


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#Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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