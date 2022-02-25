Минобороны РК предлагает меры по мотивации молодежи на службу в армии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство обороны выработало предложения по повышению мотивации молодежи на службу в армии. Об этом сообщил в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил РК Сакен Жусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 марта текущего года на призывных пунктах местных исполнительных органов начнут работу городские и районные призывные комиссии под председательством заместителей акимов. До 1 июля ряды Вооруженных Сил, Пограничной службы и Национальной гвардии пополнят более 17 тысяч призывников. В соответствии с действующим законодательством, очередному призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане Республики Казахстан в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований для получения отсрочки или освобождения», – сказала С.Жусупов.

Начальник департамента напомнил, что с начала весеннего призыва 2021 года отсрочка или освобождение от призыва являются государственными услугами. Они предоставляются гражданам через портал «Электронного правительства». Ответственными за предоставление указанных услуг являются местные исполнительные органы.

С.Жусупов также сообщил, что оповещение призывников планируется осуществлять путем рассылки смс-соообщений, а также направлением персональных повесток на домашний и служебный адреса. ПЦР-исследование молодого пополнения будет проводиться дважды – на сборных пунктах при призыве и в частях по прибытии. При этом, любой желающий может получить информацию о призыве и ответы на интересующие его вопросы. Для этого в департаментах по делам обороны работают проектные офисы «Карулы кұштері», «Адалдык аланы», созданы электронные почтовые ящики и официальные аккаунты в социальных сетях.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на заседании Мажилиса Парламента обозначил важную проблему. Она заключается в том, что многие молодые граждане избегают исполнения воинского долга. Наша общая задача – мотивировать молодежь на службу в армии. Исполнение воинского долга является особой миссией. Министерством обороны выработаны предложения, направленные на повышение мотивации молодых людей к прохождению воинской службы. Они касаются предоставления кредитных каникул на период службы, выплаты единовременного денежного вознаграждения при выслуге установленного срока, а также предоставления льгот молодым людям в образовательном секторе и членам их семей при оплате коммунальных услуг. Предложение находится на стадии согласования с заинтересованными государственными органами. В заключение хочется вновь обратиться к нашим гражданам. В случаев вымогательства денежных средств, затягивания решения тех или иных вопросов и других возможных коррупционных проявлений, необходимо обращаться в проектные офисы «Карулы кұштері», «Адалдык аланы» или на телефоны доверия для принятия оперативных мер, получения консультаций по возникшей ситуации. Мы всегда открыты, готовы ответить на ваши вопросы», – сказал начальник департамента.