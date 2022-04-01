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Минобороны РК набирает курсантов для обучения медицинским специальностям

Редактор:  
Гульмира Байзакова
1 Апреля 2022, 13:54
Минобороны РК набирает курсантов для обучения медицинским специальностям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации поручения Президента по повышению кадрового потенциала Вооруженных сил оборонным ведомством организована подготовка военных врачей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Медицинских специалистов для казахстанской армии будут готовить на военно-медицинском факультете Военного института Сил воздушной обороны в Актобе, в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге и на военно-медицинском факультете Ереванского государственного медицинского университета. В 2022 году планируется набор 40 курсантов.

В Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге осуществляется прием как юношей, так и девушек. В ходе обучения курсанты состоят на полном государственном обеспечении.

По окончании обучения будущим военным врачам будет присвоено воинское звание «лейтенант». Молодые специалисты получат возможность продолжить учиться в интернатуре с дальнейшим прохождением воинской службы в Вооруженных силах.

Желающим поступить в военные учебные заведения необходимо обратиться в местные органы военного управления по месту жительства не позднее мая текущего года.


Фото: gov.kz

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