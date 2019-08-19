Минобороны РК ищет пропавших альпинистов в Кыргызстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военные РК развернули спасательную операцию в горах Кыргызстана по поиску пропавших казахстанских альпинистов – Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева, Александра Чечулина, который, предположительно, скончался от отека легких, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

По информации пресс-службы, в группе спасателей – капитан Максут Жумаев, майор Аманжол Рахметов, руководитель группы – старший лейтенант Василий Пивцов.

Казахстанские военнослужащие были подняты по тревоге и находились в полной боевой готовности. КЧС МВД РК предоставили вертолет, на котором группа планирует подняться в базовый лагерь на высоту 4400 метров и начать пешие поисковые работы.

Операция осложняется плохими погодными условиями, опасностью схода лавин, для поисков пропавших альпинистов будут использоваться тепловизоры. Для работы на такой высоте было критически важно отправить акклиматизированных спасателей. Участники спасательной операции на днях прибыли с международных соревнований по альпинизму «Эльбрусское кольцо 2019», которые проходили в России на высшей вершине Европы. По общекомандному зачету казахстанцы вошли в тройку лидеров.

Как сообщалось, группа алматинских альпинистов осталась под снежным завалом на вершине Тянь-Шаня.

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