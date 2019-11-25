Минобороны РК и Комитет Красного Креста провели первые штабные переговоры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первые штабные переговоры между Министерством обороны Казахстана и Международным Комитетом Красного Креста состоялись сегодня в городе Нур-Султан под руководством заместителя министра генерал-майора Тимура Дандыбаева.

Стороны обсудили вопросы текущего взаимодействия и рассмотрели перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

Сотрудничество оборонного ведомства Казахстана и международной организации основано на Меморандуме о взаимопонимании, согласно которому определен круг направлений и форм взаимодействия.

В частности, документ включает содействие в обеспечении соблюдения вооруженными силами норм международного гуманитарного права на случай вооруженного конфликта и других ситуаций вооруженного характера, проведение совместных мероприятий, учебных курсов и тренингов специалистами Комитета Красного Креста. Меморандум также предусматривает содействие в разработке программ подготовки и обучения военнослужащих Вооруженных сил Казахстана и предоставление международной организацией необходимых учебных материалов.





Помимо меморандума, существует ежегодный план сотрудничества. В настоящее время Министерством обороны предлагается рассмотреть возможность трехлетнего плана сотрудничества. По мнению руководства оборонного ведомства Казахстана, это позволит выйти на более качественный уровень сотрудничества – ставить долгосрочные задачи и корректировать ход их реализации на всех этапах.

При этом основной акцент во взаимодействии делается именно на обучение казахстанских военнослужащих нормам международного гуманитарного права, в том числе, защите гражданского населения при проведении миротворческих операций. Другим аспектом является обучение оказанию первой медицинской помощи медиков и другого личного состава ВС РК.





Международный Комитет Красного Креста в ходе переговоров представил текущую гуманитарную обстановку в странах Африки, что важно в рамках поддержки диверсификации (разнообразия) участия миротворческих подразделений Казахстана в миссиях ООН.

Помимо штабных переговоров, на базе Национального университета обороны сегодня будут проведены консультации по правилам применения силы в миротворческих операциях с представителями Комитета Красного Креста, а также презентован получивший мировую известность доклад «Истоки сдержанности на войне».



