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Минобороны РФ не обращалось к Казахстану с просьбой о возвращении россиян

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Сентября 2022, 18:04
Минобороны РФ не обращалось к Казахстану с просьбой о возвращении россиян

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Минобороны РФ не обращалось к госорганам Казахстана для якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан. Об этом сообщили во вторник в военном ведомстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует», - заявили в ведомстве.


Фото: Сергей Карпухин/ТАСС





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