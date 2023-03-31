Минобороны решает вопросы с кредиторами АО «Әскери құрылыс»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов встретился с предпринимателями по вопросам задолженности АО «Әскери құрылыс» перед поставщиками работ и услуг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

На встрече с руководителями компаний было сообщено, что в настоящее время проведены работы, направленные на оздоровление финансово-хозяйственной деятельности АО «Әскери құрылыс».

В частности, восстановлены расторгнутые договоры. Эта мера позволила начать частичное погашение задолженности перед кредиторами. Так, в 2022 году были восстановлены договоры на сумму 2,7 млрд тенге. Из них уже освоено 0,5 млрд тенге. По остальным 2,2 млрд тенге мероприятия будут завершены в первом полугодии текущего года.

На стадии завершения находятся работы по передаче акционерному обществу «Әскери құрылыс» неиспользуемых объектов в Караганде, Щучинске, Семее и Алматы. В последующем денежные средства, полученные от их реализации, в первую очередь будут направлены на погашение задолженности перед кредиторами. Для этих целей министерство уже подготовило соответствующие документы.

Ситуацию также прокомментировал представитель инициативной группы кредиторов Дамир Саттыбаев.

«В настоящее время Министерством обороны проводится большая работа по возврату кредиторской задолженности. На сегодняшний день больше ста компаний подписали медиативные соглашения. Хотел бы выразить признательность министру обороны, за то, что сдержали слово, не бросили нас и изыскали возможность для возврата денежных средств кредиторам», – поблагодарил предприниматель.





Участников встречи проинформировали, что в текущем году Минобороны запланировало приобретение модульных зданий, проведение капитального и текущего ремонтов. Эти мероприятия также будут способствовать разрешению ситуации в позитивном ключе.

Стоит отметить, что основную часть по имеющейся кредиторской задолженности перед предпринимателями планируется погасить до конца 2023 года.

Напомним, ТОО «Әскери құрылыс Астана» (дочерняя организация АО «Әскери құрылыс»), выигравшее открытый конкурс на проведение строительства и ремонта объектов Министерства обороны в 2020 году, имеет долги перед субподрядными организациями, с которыми оно заключало договоры на оказание отдельных работ. Антикоррупционная служба в 2022 году осуществило проверку нарушений в работе Әскери құрылыс.