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    18:42, 29 Август 2021 | GMT +6

    Минобороны решает вопросы помощи пострадавшим в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов посетил лечебные учреждения города Тараза. Он ознакомился с состоянием пострадавших при взрывах на складе инженерных боеприпасов, которые находятся на стационарном лечении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Рабочей группой Министерства обороны проводится необходимая работа с семьями погибших. Им в том числе разъясняется порядок получения установленных законодательством выплат и льгот.

    Мухамеджан Таласов отметил, что никто из пострадавших не останется без внимания.

    «Мы делаем все для того, чтобы как можно скорее решить вопросы с выплатой полагающихся компенсаций и пособий. При необходимости членам семей будет оказана помощь в трудоустройстве. Мы организуем шефство над детьми погибших, включая возможное содействие их принятию для обучения в учебные заведения Министерства обороны», – сказал заместитель министра.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Минобороны РК Жамбылская область Взрывы в Жамбылской области
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