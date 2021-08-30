Минобороны решает вопросы помощи пострадавшим в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов посетил лечебные учреждения города Тараза. Он ознакомился с состоянием пострадавших при взрывах на складе инженерных боеприпасов, которые находятся на стационарном лечении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Рабочей группой Министерства обороны проводится необходимая работа с семьями погибших. Им в том числе разъясняется порядок получения установленных законодательством выплат и льгот.

Мухамеджан Таласов отметил, что никто из пострадавших не останется без внимания.

«Мы делаем все для того, чтобы как можно скорее решить вопросы с выплатой полагающихся компенсаций и пособий. При необходимости членам семей будет оказана помощь в трудоустройстве. Мы организуем шефство над детьми погибших, включая возможное содействие их принятию для обучения в учебные заведения Министерства обороны», – сказал заместитель министра.