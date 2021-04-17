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    22:33, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Минобороны расследует крушение истребителя в Карагандинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Истребитель потерпел крушение в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    «16 апреля текущего года около 20:45 при проведении учебно-тренировочных полетов и заходе на посадку в Учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель СУ-30 СМ. Экипаж самолета катапультировался. Летчики живы и находятся под наблюдением медицинских работников. В настоящее время к месту крушения самолета направлена специальная комиссия по расследованиям для установления причин случившегося», - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

    В ведомстве добавили, что погибших нет. Состояние здоровья летчиков оценивается как стабильное. Медики осматривают всех.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Вооруженные силы Карагандинская область Главная Происшествия
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