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Минобороны провело чемпионат по тогызкумалаку

17 Марта 2023, 12:25
Минобороны провело чемпионат по тогызкумалаку Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Наурыз мейрамы в рамках XIII Спартакиады среди структурных подразделений Центрального аппарата Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных сил в Астане состоялся чемпионат по тогызкумалаку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Спортивный комитет – Центральный спортивный клуб организовал соревнование в двух группах. В первой состязались представители департаментов, управлений, центров Министерства обороны и Генерального штаба, во второй – главных управлений (управлений), воинских частей и учреждений Вооруженных сил.

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Всего в чемпионате участвовало около семидесяти военнослужащих и служащих. Примечательно, что попробовали свои силы в искусстве древней настольной игры, зародившейся четыре тысячи лет назад, и зарубежные военнослужащие: преподаватель Национального университета обороны из Индии – подполковник Шина Гоел и магистрант из Кыргызстана полковник Ринат Мукамбетов.

«Проведение состязания по тогызкумалаку возвращает нас к истокам и традициям предков, отличавшихся смекалкой, предусмотрительностью и выдержкой. Эти качества выручали их и в быту, и в ратном деле. И сегодня они актуальны для наших воинов», – отметил руководитель аппарата Министерства обороны полковник Ербол Кумарбекулы.

В командном зачете в первой группе «золото» завоевали спортсмены департамента боевой подготовки, во второй – лучшей стала сборная воинской части 14776.

В личном первенстве в группе центрального аппарата превосходную технику среди мужчин продемонстрировал сержант 3 класса Шалкар Ильясов из департамента геоинформационного обеспечения, среди женщин – младший сержант Дауренгул Нурланкызы из департамента боевой подготовки. В группе управлений и воинских частей у мужчин лучший результат показал рядовой Айтым Ерасыл, представивший главное управление военной полиции, у женщин – майор Замира Бекмуратова из воинской части 14776.

Номинацией «За волю к победе» была отмечена сержант 3 класса Гульжан Болысбаева из столичной десантно-штурмовой бригады. Грамотой за активное участие в состязаниях была поощрена команда Национального университета обороны, Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил, а также зарубежные участники - преподаватель Шина Гоел и магистрант Ринат Мукамбетов.

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