Минобороны прорабатывает вопрос обеспечения воинских частей резервистами
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством обороны разработан проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам введения службы в резерве», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Целью законопроекта является регламентация гарантированного доукомплектования Вооруженных сил военно-обученными резервистами, как в период мобилизации, так и чрезвычайного положения природного или техногенного характера.
Принятие проекта Закона позволит повысить гарантированное обеспечение воинских частей людскими ресурсами, создать боеготовые резервные силы.
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале открытых нормативных правовых актов до 25 марта текущего года по ссылке.
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