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Минобороны прорабатывает вопрос обеспечения воинских частей резервистами

3 Марта 2022 13:43
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Минобороны прорабатывает вопрос обеспечения воинских частей резервистами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством обороны разработан проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам введения службы в резерве», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Целью законопроекта является регламентация гарантированного доукомплектования Вооруженных сил военно-обученными резервистами, как в период мобилизации, так и чрезвычайного положения природного или техногенного характера.

Принятие проекта Закона позволит повысить гарантированное обеспечение воинских частей людскими ресурсами, создать боеготовые резервные силы.

С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале открытых нормативных правовых актов до 25 марта текущего года по ссылке.


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#Оборона (законопроекты)   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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