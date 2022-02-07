Минобороны продолжает системную работу по снижению коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В военном ведомстве состоялось заседание Комиссии по контролю за соблюдением законодательства по противодействию коррупции. Основной темой стала реализация поручений Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«Всем известно, что Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами объявил о бескомпромиссной борьбе с коррупцией. В реализации государственной концепции противодействия коррупции на 2022-2026 годы на нашу комиссию возложены важные задачи. Сегодня мы проводим первое в текущем году заседание. Меры противодействия коррупции в армии будут направлены нами на искоренение бюрократии, повышение прозрачности и открытости», – отметил в своем выступлении председатель антикоррупционной комиссии заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

Профилактика коррупционных правонарушений в воинских коллективах, выявление и устранение причин, а также условий, которые способствовали их совершению, остаются приоритетным направлением деятельности оборонного ведомства.

На первом в 2022 году заседании комиссии, проведенном перед открытием нового финансового года, особое внимание обращено на принимаемые меры в ходе проведения процедур государственных закупок, а также по предупреждению коррупции в ходе приписной и призывной кампаний. Необходимо предусмотреть коррупционные риски, которые могут возникать в данных направлениях деятельности.

В ходе заседания комиссией Министерства обороны были подведены итоги деятельности по противодействию коррупции в Вооруженных Силах за 2021 год. Отмечено, что количество коррупционных преступлений по сравнению с 2020 годом снизилось в полтора раза.

Антикоррупционной комиссией ведомства проведено десять заседаний, выработано 176 рекомендаций. Гарнизонными комиссиями по противодействию коррупции организовано более 180 мероприятий по обсуждению актуальных вопросов, свыше 300 совещаний с участием сотрудников правоохранительных и специальных органов.

Отмечено, что одним из современных способов профилактики коррупционных проявлений стала цифровизация. Она обеспечивает не только доступность услуг для граждан, но и в первую очередь прозрачность процедур. Как отметил Глава государства, в работе по цифровизации должны быть четко расставлены приоритеты.

В рамках работы в данном направлении в местных органах военного управления и подразделениях военной полиции активизирована работа проектных офисов «Қарулы Күштер – адалдық алаңы». Разработан пилотный проект «Цифровой местный орган военного управления», интегрированный с информационными системами других госорганов. Военной полицией запущено мобильное приложение «Әскери сенім». В нем зарегистрировалось свыше 3 000 человек, принято 134 сообщения по вопросам социального, финансового и правового характера.

На заседании с докладами выступили должностные лица оборонного ведомства. В частности, начальник Департамента организационно-мобилизационной работы полковник Сакен Жусупов в своем докладе отметил, что главными направлениями деятельности по противодействию коррупции в местных органах военного управления являются разъяснительная работа с населением о порядке оказания государственных услуг, призыва граждан на срочную службу и воинские сборы, а также индивидуально-воспитательная работа с личным составом.

В рамках реализации поручений Президента страны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов обозначил ряд задач.

– Все руководители структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных Сил, главнокомандующие видами, командующие родами войск, войсками региональных командований должны считать противодействие коррупции приоритетным направлением своей служебной деятельности. Они обязаны довести до каждого подчиненного военнослужащего о персональной ответственности за бездействие в борьбе с коррупцией, – подчеркнул председатель комиссии.

Важным направлением обозначено исключение бюрократического процесса при организации государственных закупок, расширение их прозрачности и открытости.

Даны указания при назначении военнослужащих учитывать их моральные качества, результаты полиграфологического исследования, а также их отношение к принятию антикоррупционных мер. Пресекать дарение подарков командирам (начальникам), а также несанкционированные сборы денежных средств.

В сфере организации питания необходимо принять меры общественного контроля с привлечением Комитета солдатских матерей, служб по работе с членами семей военнослужащих.

Руководителям структурных подразделений, главнокомандующим и командующим войсками поручено на постоянной основе выявлять и анализировать коррупционные риски во вверенных и подчиненных подразделениях, вносить в антикоррупционную комиссию предложения по их устранению.