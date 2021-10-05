Минобороны приступит к уничтожению неиспользуемых боеприпасов силами военных саперов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны генерал-лейтенант Мурат Бектанов провел аппаратное совещание, где обсуждены актуальные вопросы жизнедеятельности армии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Рассмотрен доклад начальника Главной инспекции Министерства обороны о ходе проверки складов боеприпасов. По промежуточным результатам инспектирования, основным нерешенным вопросом в настоящее время является утилизация боеприпасов, признанных в результате инвентаризации как неиспользуемое военное имущество.

В соответствии с законодательством, работу по утилизации боеприпасов проводит уполномоченный орган – Министерство индустрии и инфраструктурного развития. При этом возможности по уничтожению боеприпасов у подведомственных ему организаций ограничены. В связи с этим Министерство обороны вынуждено годами хранить неиспользуемое военное имущество на складах и базах.

В целях обеспечения безопасности хранения боеприпасов оборонным ведомством разработано Постановление Правительства, которое принято 30 сентября 2021 года за №964. В соответствии с ним Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с Министерством обороны будет организовывать работу по вывозу неиспользуемых боеприпасов силами саперных подразделений со складов на военные полигоны, где они будут уничтожаться. Непосредственный порядок действий определит совместный приказ двух министерств.

Отдельно рассмотрен вопрос подготовки к зиме. По докладу должностных лиц, готовность военных объектов жилищно-коммунального хозяйства составляет 96,5%. В соответствии с погодными условиями, отопление запущено в военных городках в северном, центральном и восточном регионах страны. Котельные обеспечены необходимым запасом топлива. Кроме того, в отопительный сезон министерством обороны впервые предусмотрено материальное стимулирование обслуживающего персонала.

Министр обороны обратил внимание главнокомандующих и командующих на качественную организацию итоговой проверки, которая началась в войсках с 4 октября. В течение трех недель все военнослужащие должны сдать зачеты по предметам обучения и подтвердить свою профессиональную компетентность. Это, как отметил министр, станет основной составляющей оценки боевой подготовки за учебный год. Также будут проверены состояние боевой готовности, противодиверсионной и противопожарной безопасности воинских частей.

Кроме того, руководителем оборонного ведомства даны указания оценить работу командиров всех степеней по состоянию воинской дисциплины во вверенных им соединениях, частях, подразделениях.

«В случае системных упущений в поддержании правопорядка среди подчиненных, по каждому должностному лицу должны приниматься меры дисциплинарного характера, вплоть до снижения в должности и увольнения из рядов Вооруженных Сил», – сказал министр обороны.

Генерал-лейтенант Мурат Бектанов подчеркнул важность предстоящих мероприятий по принятию молодого пополнения, которое начинает прибывать из местных органов военного управления в войска на предстоящей неделе. Командующим поручено лично проверить готовность казарменно-жилищного фонда и учебно-материальной базы на местах, соответствие администрации сборов молодого пополнения возложенным на нее задачам по адаптации вчерашних призывников к воинской службе.



