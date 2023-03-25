Минобороны опровергло информацию в СМИ о некачественной еде в Актауском гарнизоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Минобороны РК опровергло информацию в СМИ о некачественной еде в Актауском гарнизоне. Об этом передает МИА «Казинформ«со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Касательно некачественной организации питания в Актауском гарнизоне 2 марта осуществлена проверка специальной комиссией Министерства обороны. В ходе работы комиссии совместно с советником акима Мангистауской области, членом РОО «Сердце матери» Маханбет Жаксыгул и независимым блогером (город Актау) Рамазан Бибигуль, факты наличия червей в продуктах питания не нашли своего подтверждения. При беседе с военнослужащими срочной службы в присутствии прокурора Актауского гарнизона личный состав единогласно опроверг наличие насекомых в обеденных залах столовых. Никто среди военнослужащих жалобу на полновесность готовой пищи не предъявлял. Информация в статье по вышеуказанным нарушениям является недостоверной», - отметили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Уполномоченными органами в области контроля за организацией питания являются специалисты ветеринарных и санитарно-эпидемиологических служб Министерства обороны РК, которыми за прошедший год проведено свыше 300 проверок, в отношении четырех организаторов питания поданы исковые заявления в суд, суды выиграны и в доход государства взысканы штрафные санкции на сумму более 11 млн тенге.

«При выявлении фактов недобросовестного исполнения договорных обязательств, а также жалоб со стороны военнослужащих и их матерей должностными лицами Министерства обороны РК своевременно принимаются соответствующие меры и проводится претензионно-исковая работа, ни один факт нарушения со стороны поставщиков не остается без внимания.

Данные по отсутствию контроля за качеством питания не соответствуют действительности», - отметили в Минобороны РК.

В каждой воинской части контроль над организацией питания согласно требованиям общевоинских уставов осуществляют командир воинской части, заместители командира, начальник продовольственной службы, дежурные по воинской части, по столовой, фельдшер, офицеры группы контроля. Вышеуказанными должностными лицами осуществляется строжайший контроль закладки продуктов в котел, что исключает возможность воровства поварским персоналом, кроме соответствия продуктов также проверяются наличие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, в особенности животного происхождения.

Кроме того, по инициативе заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Таласова М.К. в каждой столовой по аналогу оценки услуг в ЦОНах, внедрена планшетная система оценки качества приготовленной пищи каждым солдатом и курсантом.

«В воинских частях имеются войсковые специалисты-повара, которые ежемесячно привлекаются на контрольно-показательные варки пищи, как в стационарных, так и в полевых условиях и готовы к выполнению задач по приготовлению пищи в особый период. Информация по низкому уровню контроля питания военнослужащих не соответствуют действительности», - заявили в пресс-службе.

Информация о расходах денежных средств на организацию питания относится к сведениям ограниченного распространения, так как раскрывает боевой и численный состав Вооруженных сил РК.

«На одного солдата установлена стоимость общевойскового пайка 2250 тенге в сутки, что в условиях рыночной экономики является минимальным порогом, и, соответственно, доводы о «многомилионных откатах», указанные в статье являются недостоверными», - подчеркнули в Минобороны РК.

В соответствии с мировым опытом армий ведущих государств организация питания военнослужащих Вооружённых сил Республики Казахстан с 1998 года осуществляется через поставщиков услуг питания. Основной целью перехода на аутсорсинг являлось максимальное высвобождение военнослужащих от несвойственных хозяйственно-бытовых задач и сосредоточение основных усилий на боеготовности личного состава.

В пресс-службе добавили, что согласно статье 19 Закона РК «О средствах массовой информации» Министерство обороны требует официального опровержения доводов, изложенных в статье за допущенное распространение недостоверных сведений, порочащих репутацию Вооружённых сил РК. В противном случае Министерство обороны будет вынуждено принять меры в рамках правового поля и действующего законодательства РК.

«Оборонное ведомство считает приоритетным транспарентность и оперативность в предоставлении информации в рамках своей компетенции», - заключили в Министерстве обороны РК.