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Минобороны Казахстана прокомментировало передвижение российской техники в Костанайской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Апреля 2022, 19:13
Минобороны Казахстана прокомментировало передвижение российской техники в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерства обороны Республики Казахстан дало официальный комментарий по поводу передвижение российской техники в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Относительно передвижения российской техники в Костанайской области сообщаем, что на видеозаписи зафиксировано убытие из Байконура в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации в составе колонны подразделения обеспечения поисково-спасательных команд.

Подразделение находилось в Казахстане с 14 марта текущего года в целях поиска капсулы с космонавтами, приземлившейся в Костанайской области.

Как сообщалось ранее, с космодрома Байконур был осуществлен пуск космического корабля «Союз МС-21», а также приземление корабля «Союз МС-19», - говорится в официальном комментарии Минобороны РК.


Фото: gov.kz

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