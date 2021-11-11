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Минобороны и ТРК Президента запустили патриотический флешмоб
11 Ноября 2021 21:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун 30-летия Независимости Республики Казахстан Министерство обороны РК совместно с Телерадиокомплексом Президента РК запустили флешмоб «Тәуелсіз Еліміз құтты болсын!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
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Флешмоб приурочен к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Министерство обороны Казахстана передало эстафету Службе Государственной охраны Республики Казахстан.
В первом ролике звучит известная песня Ескендира Хасангалиева «Атамекен».
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