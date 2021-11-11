Минобороны и ТРК Президента запустили патриотический флешмоб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун 30-летия Независимости Республики Казахстан Министерство обороны РК совместно с Телерадиокомплексом Президента РК запустили флешмоб «Тәуелсіз Еліміз құтты болсын!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Флешмоб приурочен к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Министерство обороны Казахстана передало эстафету Службе Государственной охраны Республики Казахстан.

В первом ролике звучит известная песня Ескендира Хасангалиева «Атамекен».



