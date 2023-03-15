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Минобороны Азербайджана изучает организацию деятельности военной полиции в Казахстане

15 Марта 2023, 20:49
Минобороны Азербайджана изучает организацию деятельности военной полиции в Казахстане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Делегация Минобороны Азербайджана прибыла в Казахстан с целью изучения организации деятельности органов военной полиции в системе Вооруженных сил. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ходе встречи начальник Главного управления военной полиции Вооруженных сил Казахстана полковник Руслан Кулумбетов обсудил вопросы сотрудничества с коллегами из Азербайджана – генерал-майором Ниджатом Гараевым и подполковником Эльгюном Алиевым.

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В рамках визита зарубежные гости приняли участие в конференции по вопросам организации службы войск и противодиверсионной безопасности, обеспечения правопорядка и противодействия коррупции в войсках.

Стороны отметили имеющийся потенциал сотрудничества в сферах, представляющих обоюдный интерес.


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