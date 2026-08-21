Минобороны Казахстана открыло собственный фитнес-зал для военнослужащих

В здании Министерства обороны Казахстана открыли новый фитнес-зал для военнослужащих и сотрудников ведомства. Спортивный объект сможет принимать более 100 человек в день, передает Kazinform.

В здании Министерства обороны РК открылся новый фитнес-зал, предназначенный для военнослужащих и сотрудников ведомства.

Фото: Министерство обороны РК

Фитнес-зал оборудован современными тренажерами и кардиозоной для самостоятельных занятий и поддержания физической формы. Его пропускная способность составляет более 100 человек в день.

Для посетителей предусмотрены отдельные мужские и женские раздевалки и душевые комнаты. Военнослужащие и сотрудники ведомства смогут регулярно заниматься физической подготовкой непосредственно по месту службы.

Фото: Министерство обороны РК

Как отметил министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, физическая подготовка военнослужащих является одним из важнейших элементов боеготовности Вооруженных сил.

— Создание современных спортивных условий непосредственно в здании Министерства обороны позволяет военнослужащим заниматься без отрыва от службы, поддерживать высокий уровень физической формы и укреплять здоровье. Кроме того, это рациональное использование ресурсов и возможность сократить расходы на аренду сторонних спортивных залов, — отметил министр.

Фото: Министерство обороны РК

Ожидается, что открытие фитнес-зала позволит военнослужащим эффективнее планировать занятия и поддерживать необходимый уровень физической подготовки в течение рабочего дня.

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